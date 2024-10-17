Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У рамках спецоперації, проведеної на Донеччині та в Одесі, затримано трьох російських агентів, серед яких мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували ворога. За інструкцією ФСБ, вони обходили свої міста та приховано фіксували ключові залізничні станції, що використовуються для переправлення важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ на Краматорському напрямку. Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала інформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.