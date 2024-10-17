Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
У рамках спецоперації, проведеної на Донеччині та в Одесі, затримано трьох російських агентів, серед яких мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували ворога. За інструкцією ФСБ, вони обходили свої міста та приховано фіксували ключові залізничні станції, що використовуються для переправлення важкого озброєння та боєприпасів на фронт.
Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ на Краматорському напрямку. Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала інформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.
Отримані відомості агенти месенджером передавали своєму російському куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом.
Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.
Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
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