Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився архімандрит одного із чоловічих монастирів у Києві.

За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

“Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) виявлено докази злочинних дій”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Уранці 18 вересня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря Української православної церкви (московського патріархату).