Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Там зазначили, що зібрали проти Захарова доказову базу і розповіли, що наразі це підприємство, що базується в Іжевську (столиця Удмуртської Республіки РФ), є одним з найбільших виробників бойових дронів для російських військових формувань.

“Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20. За наявними даними, з початку повномасштабної війни підприємство фігуранта виготовило майже 5 тисяч БпЛА. Таким чином, ці безпілотники стали частиною російського вторгнення в Україну”, — йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що зазвичай росіяни використовують “Ланцети” як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів.