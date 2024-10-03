Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Там зазначили, що зібрали проти Захарова доказову базу і розповіли, що наразі це підприємство, що базується в Іжевську (столиця Удмуртської Республіки РФ), є одним з найбільших виробників бойових дронів для російських військових формувань.
“Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20. За наявними даними, з початку повномасштабної війни підприємство фігуранта виготовило майже 5 тисяч БпЛА. Таким чином, ці безпілотники стали частиною російського вторгнення в Україну”, — йдеться у повідомленні.
В СБУ додали, що зазвичай росіяни використовують “Ланцети” як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів.
“На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили Захарову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави”, — йдеться у повідомленні.