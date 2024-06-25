Служба безпеки України звинуватила генерал-полковника Ігоря Турченюка, командувача угруповання військ росгвардії «Південь», у причетності до окупації та масових репресій на правобережній частині Херсонщини.

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, підрозділи Турченюка брали участь у захопленні правобережної території Херсонщини під час повномасштабного вторгнення РФ. Він командував фільтраційними групами росіян, які переслідували учасників українського руху опору.

За наказом російського генерала, його підлеглі нападали на учасників акцій протесту проти збройної агресії РФ. Окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень під час розгону мирних зібрань. Під керівництвом Турченюка підрозділи росгвардії чергували на блокпостах, де конфісковували автомобілі місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

Окупанти викрадали особисті речі у власників і пасажирів авто. Після звільнення Херсона підрозділи Турченюка втекли до лівобережної частини регіону, де продовжують чинити воєнні злочини.

Турченюку повідомили про підозру за планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб, що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.