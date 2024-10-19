Про це йдеться на сайті СБУ.

“Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!”, — повідомила Служба безпеки.

У відомстві підкреслили, що активно працюють над виконанням завдання Президента Володимира Зеленського, спрямованого на звільнення кожного українця з полону.

Раніше стало відомо, що Президент Зеленський повідомив про повернення 95 українських громадян, серед яких 20 осіб отримали довічні вироки в Росії. Серед звільнених — 34 бійці “Азову”, які майже три місяці обороняли Маріуполь, а також правозахисник, журналіст і військовослужбовець Максим Буткевич, засуджений у Росії на 13 років ув’язнення.