Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.
“За даними слідства, фігуранти забезпечували ці псевдоустанови будівельними матеріалами, вентиляційними системами, медичними виробами, меблями та оргтехнікою”, – повідомляє спецслужба.
Правоохоронці зазначають, що підозрювані сплачували до бюджету РФ податки, «фінансово підтримуючи російську агресію».
Згідно з повідомленням, підозри оголошено Халілу Аблязізову, Світлані Боцієвій, Олексію Павлову, Михайлу Зарецькому, Олегу Сандулову, Владиславу Силівоненко, Вадиму Соболевському, Тетяні Тичині, Миколі Зінов’єву, Сергію Салміну та Михайлу Щерну. Їм оголошено про підозру в колабораційній діяльності.
“Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності”, – підкреслили в СБУ.
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