За даними спецслужби, в 2022-2023 роках підозрювані уклали контракти зі створеними Росією виправними колоніями в анексованому Севастополі та Федеральною службою виконання покарань РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

“За даними слідства, фігуранти забезпечували ці псевдоустанови будівельними матеріалами, вентиляційними системами, медичними виробами, меблями та оргтехнікою”, – повідомляє спецслужба.

Правоохоронці зазначають, що підозрювані сплачували до бюджету РФ податки, «фінансово підтримуючи російську агресію».

Згідно з повідомленням, підозри оголошено Халілу Аблязізову, Світлані Боцієвій, Олексію Павлову, Михайлу Зарецькому, Олегу Сандулову, Владиславу Силівоненко, Вадиму Соболевському, Тетяні Тичині, Миколі Зінов’єву, Сергію Салміну та Михайлу Щерну. Їм оголошено про підозру в колабораційній діяльності.

“Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності”, – підкреслили в СБУ.