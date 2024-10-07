Служба безпеки України вбачає у фільмі російської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні» виправдовування збройної агресії проти України. Правоохоронці почали розслідування.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який раніше написав на Трофімову заяву до СБУ.

За його словами, режисерка, яка зараз живе в Канаді, зняла свій фільм за кошти канадських платників податків.

Хоч минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, «хочеться досягти жорсткішого покарання» за порушення закону України, каже депутат. На його думку, саме Україна мала першою порушити справу проти Трофімової.

СБУ розглянула його запит і внесла його до реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.