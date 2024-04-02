Про це повідомляє СБУ у Telegram.

Зазначається, що завод виробляє крилаті ракети типу Х-101, які російські окупанти використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Зокрема, такою ракетою окупанти влучили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року. Тоді внаслідок удару загинуло 23 місцевих жителі, серед яких шестеро дітей. Крім того, було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир.