Про це повідомляє СБУ у Telegram.

Зазначається, що завод виробляє крилаті ракети типу Х-101, які російські окупанти використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Зокрема, такою ракетою окупанти влучили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року. Тоді внаслідок удару загинуло 23 місцевих жителі, серед яких шестеро дітей. Крім того, було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир.

Повідомляється, що за безперебійне постачання ракетного озброєння окупаційним угрупованням Росії Радуга отримала відзнаку Вдячність президента РФ.

Слідчі СБУ повідомили Богатікову про підозру за декількома статтями, зокрема за пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437).

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