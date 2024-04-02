Про це повідомляє СБУ у Telegram.
Зазначається, що завод виробляє крилаті ракети типу Х-101, які російські окупанти використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.
Зокрема, такою ракетою окупанти влучили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року. Тоді внаслідок удару загинуло 23 місцевих жителі, серед яких шестеро дітей. Крім того, було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир.
Повідомляється, що за безперебійне постачання ракетного озброєння окупаційним угрупованням Росії Радуга отримала відзнаку Вдячність президента РФ.
Слідчі СБУ повідомили Богатікову про підозру за декількома статтями, зокрема за пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437).