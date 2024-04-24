СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія. Його підозрюють в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інфомрацією слідства, настоятель повідомив окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі в Донецькій області.

Він зробив це під час своєї літургії. Тоді вікарій під відеозйомку назвав прихожанам адреси блокпостів українських сил.

Згодом це відео було опублікувано на сайті лаври та в місцевому Telegram-каналі.

Таким чином, як стверджує слідство, священик намагався завуальовано видати російським військам місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

За даними спецслужби, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення РФ висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

Як пояснюють в спецслубжі, про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ “громадянським конфліктом”.

Слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.