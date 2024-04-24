Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інфомрацією слідства, настоятель повідомив окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі в Донецькій області.
Він зробив це під час своєї літургії. Тоді вікарій під відеозйомку назвав прихожанам адреси блокпостів українських сил.
Згодом це відео було опублікувано на сайті лаври та в місцевому Telegram-каналі.
Таким чином, як стверджує слідство, священик намагався завуальовано видати російським військам місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.
За даними спецслужби, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення РФ висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.
Як пояснюють в спецслубжі, про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ “громадянським конфліктом”.
Слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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