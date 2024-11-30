Служба безпеки України повідомила про підозру російському генерал-полковнику Євгену Нікіфорову, який у 2023 році віддав наказ військовим РФ вдарити по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram-каналі.

Зазначається, що росіяни 19 серпня 2023 року за наказом Нікіфорова здійснили удар по драмтеатру у Чернігові ракетою “Іскандер-М”. Тоді внаслідок атаки загинули сім людей, серед них — шестирічна дитина. Понад 200 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

“Велика кількість загиблих і постраждалих пов’язана з тим, що ракетний удар рашистів відбувся у центральній частині міста”, — пояснюють в СБУ.

Тоді ж вибуховою хвилею було пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян.

Нікіфорову заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). В Україні йому загрожує довічне позбавлення волі.