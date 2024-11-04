Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Згідно з матеріалами справи, затримані були членами 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії. У серпні та вересні цього року вони здійснювали обстріли позицій Збройних Сил України в районі Суджі.
“Їх було взято в полон разом з іншими вцілілими окупантами після того як штурмові підрозділи українських військ за підтримки артилерії вщент розгромили ворожу колону поблизу міста”, — зазначили в СБУ.
Серед затриманих – зрадник із Криму, який у листопаді 2022 року приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Інший зрадник походить з тимчасово окупованої території Луганщини, звідки він втік до Росії та уклав контракт із Міністерством оборони РФ в одному з московських військкоматів.
Третій фігурант – мешканець Чернігівщини, який після початку повномасштабної війни виїхав до Брянська, де отримав російський паспорт і добровільно записався до лав окупантів.
“Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна”, — йдеться у повідомленні.
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