Служба безпеки України оголосила про підозру трьом громадянам України, які воювали проти українських військ у складі російської армії на Курщині. Зрадники намагалися зупинити операцію Сил оборони в Курській області, але були взяті в полон.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Згідно з матеріалами справи, затримані були членами 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії. У серпні та вересні цього року вони здійснювали обстріли позицій Збройних Сил України в районі Суджі.

“Їх було взято в полон разом з іншими вцілілими окупантами після того як штурмові підрозділи українських військ за підтримки артилерії вщент розгромили ворожу колону поблизу міста”, — зазначили в СБУ.

Серед затриманих – зрадник із Криму, який у листопаді 2022 року приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Інший зрадник походить з тимчасово окупованої території Луганщини, звідки він втік до Росії та уклав контракт із Міністерством оборони РФ в одному з московських військкоматів.

Третій фігурант – мешканець Чернігівщини, який після початку повномасштабної війни виїхав до Брянська, де отримав російський паспорт і добровільно записався до лав окупантів.