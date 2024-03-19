Фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів України

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ повідомила про підозру депутатці Держдуми РФ Яні Лантратовій та її спільниці Інні Варламовій – дружині голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова.

За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року підозрювані під виглядом офіційного візиту прибули до окупованого Херсона з метою депортації конкретних дітей. Вони оглянули вихованців окупаційного закладу, після чого організували депортацію дівчинки 11 місяців та майже дворічного хлопчика.

Дітей незаконно вивезли до Москви та видали свідоцтво про народження російського зразка.