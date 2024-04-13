У поточному році Служба безпеки України викрила вже 11 агентурних мереж ворога.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк.

“Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11″, – зауважив він.

Очільник СБУ наголосив, що спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств оборонно-промислового комплексу тощо.

Малюк навів кілька прикладів ефективної роботи спецслужби. Зокрема, затримання у Дніпрі агента Федеральної служби безпеки Росії, який робив фото та відео місцевої ТЕС і допомагав загарбникам готувати ракетні удари. Також викриття у Запорізькій області колишнього правоохоронця, який стежив за обʼєктами ОПК. Крім того, він нагадав й про затримання співробітників Укрзалізниці, які надавали ворогу інформацію про логістику переміщення зброї та засобів ураження.

“У нас є чітке завдання Президента Володимира Зеленського: запобігати будь-яким викликам. І ми його виконуємо, щоб захистити життя громадян і державну безпеку”, – наголосив Малюк.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.