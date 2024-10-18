Служба безпеки України зафіксувала та довела провину агента ФСБ, який діяв на Дніпропетровщині. Зрадник, що працював на місцевій станції "Укрзалізниці", передавав російським військовим точні координати об'єктів для ударів по критичній інфраструктурі.

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що ворога особливо цікавили залізничні вузли, через які перевозили озброєння та боєприпаси на фронт. Окупанти також цікавилися місцями зосередження військової техніки та особового складу ЗСУ.

39-річний працівник Укрзалізниці був завербований через прокремлівські Телеграм-канали, де активно підтримував війну проти України. Після вербування він передавав інформацію кадровому співробітнику ФСБ, якого встановила СБУ. Контррозвідники зупинили діяльність зрадника на ранньому етапі та затримали його у січні 2024 року.