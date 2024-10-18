Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що ворога особливо цікавили залізничні вузли, через які перевозили озброєння та боєприпаси на фронт. Окупанти також цікавилися місцями зосередження військової техніки та особового складу ЗСУ.

39-річний працівник Укрзалізниці був завербований через прокремлівські Телеграм-канали, де активно підтримував війну проти України. Після вербування він передавав інформацію кадровому співробітнику ФСБ, якого встановила СБУ. Контррозвідники зупинили діяльність зрадника на ранньому етапі та затримали його у січні 2024 року.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив довічне ув’язнення.