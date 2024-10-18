Про це повідомили в СБУ.
Зазначається, що ворога особливо цікавили залізничні вузли, через які перевозили озброєння та боєприпаси на фронт. Окупанти також цікавилися місцями зосередження військової техніки та особового складу ЗСУ.
39-річний працівник Укрзалізниці був завербований через прокремлівські Телеграм-канали, де активно підтримував війну проти України. Після вербування він передавав інформацію кадровому співробітнику ФСБ, якого встановила СБУ. Контррозвідники зупинили діяльність зрадника на ранньому етапі та затримали його у січні 2024 року.