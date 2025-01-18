Зранку у неділю, 18 січня, правоохоронці провела обшуки відомого ведучого Макса Назарова, який колись працював на каналах олігархів Віктора Медведчука і Євгена Мураєва, а з початком повномасштабного вторгнення в ефірах на YouTube дотримуватися прокремлівської риторики й виправдовував напад РФ на Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зібрана слідчими масштабна доказова база підтверджує антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів “Наш” та “NewsOne”, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни Макс Назаров (справжнє ім’я — Назар Діордіца) створив свій канал на відеохостингу YouTube, де продовжив поширювати прокремлівські наративи.

Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських “політекспертів”, значна частина з яких наразі переховується в Росії.

Не приховуючи своїх поглядів, Назаров та гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини російських військових, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави.

Частим гостем Назарова був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Однак попри домашній арешт, той продовжував вести підривну діяльність в інтересах Москви.

Обом фігурантам загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна за виправдовування збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників.