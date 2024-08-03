Про це повідомила спецслужба.

“Успішну роботу зі знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А “Солнцепьок”, що є “гордістю” російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті, наші воїни провели на Запорізькому напрямку”, — йдеться в повідомленні СБУ.

Зазначається, що під час розвідки військовослужбовці зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом і була готова для завдання удару. Після “яскравого феєрверка екіпаж зник разом з усією установкою”, зауважили в пресслужбі.

Додамо, що ТОС — радянська і російська система озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу і руйнування будівель і споруд об’ємним вибухом, а також живої сили навіть в укриттях. Знищення відбувається внаслідок впливу високої температури, осколків, ударної хвилі та надлишкового тиску.

Нагадаємо, у квітні ми писали про те, що воїни 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили на фронті важку вогнеметну систему “Сонцепьок”.