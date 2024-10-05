Про це повідомляє Служба Безпеки України.

До заходів долучені також Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

“Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка”, — йдеться у повідомленні.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.