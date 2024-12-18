У Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі Служба безпеки України спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ розпочала планові контррозвідувальні заходи. Їхньою основною метою є посилення захисту стратегічних об’єктів та забезпечення безпеки мешканців столиці та осіб, які перебувають під державною охороною.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час операції силовики:

оглядають території, приміщення, офіси, заклади громадського обслуговування та місця загального користування, щоб виявити предмети, заборонені до обігу;

перевіряють документи та проводять огляди автомобілів громадян, які знаходяться в урядовому кварталі.

“СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години”, – зазначено у повідомленні.

У рамках правового режиму воєнного стану можуть бути введені тимчасові обмеження на прохід та проїзд вулицями Києва. Водночас Служба безпеки наголосила, що всі дії проводяться відповідно до законодавства та з дотриманням прав громадян.