Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час операції силовики:

  • оглядають території, приміщення, офіси, заклади громадського обслуговування та місця загального користування, щоб виявити предмети, заборонені до обігу;
  • перевіряють документи та проводять огляди автомобілів громадян, які знаходяться в урядовому кварталі.

“СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години”, – зазначено у повідомленні.

У рамках правового режиму воєнного стану можуть бути введені тимчасові обмеження на прохід та проїзд вулицями Києва. Водночас Служба безпеки наголосила, що всі дії проводяться відповідно до законодавства та з дотриманням прав громадян.

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