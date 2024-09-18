Сьогодні, 18 вересня, Служба безпеки України проводить обшуки в Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП на Печерську в Києві.

Про це повідомив блогер та власник телеграм-каналу “Лачен пише” Ігор Лаченков.

Зазначається, що слідчі дії пов’язані з підозрою у поширенні кремлівської пропаганди та підтримці агресії РФ проти України з боку церковників.