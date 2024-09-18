СБУ прийшла з обшуками в монастир УПЦ МП в центрі Києва – джерело

Про це повідомив блогер та власник телеграм-каналу “Лачен пише” Ігор Лаченков.

Зазначається, що слідчі дії пов’язані з підозрою у поширенні кремлівської пропаганди та підтримці агресії РФ проти України з боку церковників.

“Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять “святую расію-матушку”, поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію РФ проти України”, — написав Ігор Лаченков.