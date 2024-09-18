Про це повідомив блогер та власник телеграм-каналу “Лачен пише” Ігор Лаченков.
Зазначається, що слідчі дії пов’язані з підозрою у поширенні кремлівської пропаганди та підтримці агресії РФ проти України з боку церковників.
“Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять “святую расію-матушку”, поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію РФ проти України”, — написав Ігор Лаченков.
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