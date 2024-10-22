Про це Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив за підсумками засідання РНБО.
“Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі – активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам”, – повідомив Малюк.
Також він додав, що СБУ вже викрила так зупинила діяльність 8 злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у Харківській, Рівненській, Миколаївській та Закарпатській областях.