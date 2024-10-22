У 2024 році правоохоронці виявили 64 випадки злочинної діяльності серед посадовців медико-соціальних експертних комісій, що призвело до пред’явлення підозр. Окрім цього, 9 осіб вже отримали обвинувальні вироки за скоєні злочини.

Про це Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив за підсумками засідання РНБО.

“Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі – активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам”, – повідомив Малюк.

Також він додав, що СБУ вже викрила так зупинила діяльність 8 злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у Харківській, Рівненській, Миколаївській та Закарпатській областях.