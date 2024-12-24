Розпочалося розслідування у зв’язку з трагічною смертю українського підлітка, якого російські окупанти примусово вивезли з Херсонщини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“Згідно з даними, загиблий був вихованцем будинку сімейного типу у селі Токарівка Херсонської області, якого незаконно перемістили на територію РФ”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, який спричинив смерть людини, на підставі частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування вестиме Головне слідче управління СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що 24 січня стало відомо про самогубство депортованого з Херсонщини підлітка. Олександр Якущенко, 18-річний хлопець, депортований із Херсонщини до Росії, покінчив із життям через відчуття самотності та напружені стосунки з прийомною родиною.

Тіло Олександра знайшли будівельники поблизу його нового дому в Краснодарському краї. Хлопець повісився, не залишивши записки, але перед цим надіслав друзям голосове повідомлення, у якому поділився відчаєм.

“Я там нікому не потрібен. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся. Якби мене не було, ні в кого б, н**уй, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би”, – поділився Олександр.