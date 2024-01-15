Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні заходи в одному із прикордонних районів Рівненської області. Окрім поглиблених перевірок місцевих жителів та об’єктів критичної інфраструктури була відпрацьована злагодженість Сил безпеки та оборони України у разі прориву на територію регіону ворожих ДРГ.

Відповідно до плану тренувань одна із ДРГ таємно проникла до міста, де знаходиться атомна електростанція, інша – захопила у заручники сина одного із керівників енергооб’єкта і вимагала повністю його зупинити. Застосовуючи психологічний тиск та погрози фізичної розправи, диверсанти змушували заручника схилити його батька до співпраці з країною-агресором.

Правоохоронці із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «потерпілих» і таким чином запобігли можливій техногенній катастрофі.

Відпрацювання злагодженості відбувалися в умовах максимально наближених до реальних. У заходах брали участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.