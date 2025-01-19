Служба безпеки та Національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у 4-х регіонах України. Під час спецоперації протягом доби майже одночасно затримали 15 фігурантів, яких підозрюють у спробі налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого — російські автомати Калашникова з підствольним гранатометом “Вогнище”, партія осколкових гранат та вибухівка.

На Київщині затримали 31-річного місцевого жителя і чотирьох його спільників, які торгували “трофейним” озброєнням, що вивозили з районів колишніх боїв на східному фронті, повідомили в СБУ.



За даними слідства, після переправлення арсеналів до столичного регіону підозрювані власноруч відновлювали бойові характеристики озброєння для продажу через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Також у Київській області нейтралізували ще два угруповання, які намагалися підпільно продати кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В з пострілами та набоями різного калібру.

В Одесі “на гарячому” затримали ще одного підозрюваного, який хотів продати саморобні вибухові пристрої (СВП) та бойові гранати.

На місці події у нього вилучили майже 1 кг тротилу, власноруч зроблену вибухівку та партію гранат Ф-1 і РГД.

У Чернігові правоохоронці затримали ще трьох учасників злочинної групи, які підшукували клієнтів для збуту автоматичної зброї та вибухівки.



У Луцьку на спробі продажу бойових гранат криміналітету викрили місцевого жителя. У разі успішної реалізації засобів ураження він хотів “замести сліди” і вимагав проведення оплати через “анонімні” платіжні системи, повідомили правоохоронці.

“За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми”, — повідомили в СБУ.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, а також Малиновської окружної прокуратури міста Одеси та Чернігівської обласної прокуратури.