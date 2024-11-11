Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції викрили нові незаконні схеми ухилення від мобілізації, які діяли в різних регіонах країни. У рамках операції затримали посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та лікарів військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники брали хабарі, обіцяючи “відмазати” військовозобов’язаних від служби на основі підроблених медичних висновків. Суми хабарів варіювалися від 2 до 10 тисяч доларів США.

“Затриманий хірург, член ВЛК, у Кропивницькому був упійманий під час отримання хабаря за визнання призовника непридатним до служби без достатніх підстав”, – повідомляють в СБУ.

На Дніпропетровщині вдалося затримати керівницю одного з лікарняних відділень, яка брала хабарі за виготовлення фальшивих медичних довідок про тяжкі захворювання у родичів призовників. Такі діагнози надавали можливість ухилянтам перетинати кордон та уникати мобілізації.

На Харківщині підозру отримала співробітниця місцевої МСЕК, яка вже проходить у справі щодо масштабної схеми ухилення від призову, яку СБУ викрила раніше. Працюючи лікарем-реабілітологом, вона фальсифікувала історії хвороб призовників, щоб призначати їм інвалідність.

“За виявленими фактами порушення фігурантам повідомлено про підозру у злочинах, включно з перешкоджанням законній діяльності ЗСУ”, – зазначено в повідомленні.

Затриманим висунуті обвинувачення за статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

(перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою); ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у значному розмірі службовою особою);

(отримання неправомірної вигоди у значному розмірі службовою особою); чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів);

(підроблення та використання підроблених документів); ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Операція була проведена у Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях за підтримки прокурорів Нікопольської окружної прокуратури та спеціалізованої прокуратури Південного регіону.