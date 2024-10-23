Служба безпеки України та Національна поліція спільно затримали осіб, які діяли на користь російської розвідки ГРУ та готували теракт у Києві.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

В ході спецоперації в Києві було затримано двох російських шпигунів. Вони планували атаку на одне з людних місць, використовуючи саморобний вибуховий пристрій.

“За даними контррозвідки СБУ, метою рашистів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.”, – заявили у дописі.

Російська розвідка через інтернет-мережу завербувала 20-річну жінку з Запоріжжя, яка шукала “легких грошей”. Вона отримала від окупантів інструкції, як створити вибухівку, та мала використовувати два телефони для підриву, отримавши координати схованки з пластидом перед самим терактом.

Крім того, терористка залучила до справи свого 26-ти річного співмешканця. Напередодні планувався підпал військової техніки ЗСУ як «контрольний тест».

Контррозвідка СБУ затримала обох зрадників, коли вони намагалися підпалити БМП. Під час обшуку знайшли інструменти для підпалу, телефони та докази їхньої співпраці з російською стороною.

Зараз зловмисники перебувать під вартою без права на заставу. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.