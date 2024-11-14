Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували шість різних схем ухилення від мобілізації. Затримано 10 організаторів, серед яких: депутатка міськради, працівники територіальних центрів комплектування та посадовці держустанов.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Загалом затримано десять організаторів цих схем у кількох областях України: Чернігівській, Хмельницькій, Донецькій, Сумській, Одеській та Черкаській. Деякі затримані мали статус посадових осіб, що дозволяло їм ефективно організовувати незаконні схеми.

Середній розмір хабарів, які організатори брали за свої послуги, варіювався від 3 до 20 тисяч доларів США, залежно від складності “допомоги” та регіону.

“На Чернігівщині затримано депутатку місцевої міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню чоловіків призовного віку до місцевого коледжу, що надавало їм право уникнути мобілізації на основі статусу здобувачів освіти”, – повідомляє Служба безпеки України.

На Хмельниччині підозрюваним став посадовець районного територіального центру комплектування. Затриманий “допомагав” військовозобов’язаним уникнути призову, фальшуючи медичні висновки. За даними слідства, він організовував видачу довідок про стан здоров’я, які забороняли призов на військову службу.

У Донецькій області затримано іншого представника військкомату, який оформляв фіктивні документи для зняття чоловіків з військового обліку, знову ж таки на основі медичних показників, яких насправді не існувало. Таким чином, цей організатор забезпечував повне “списання” чоловіків з призовного списку.

На Сумщині виявлено діяльність двох засновників благодійного фонду, які організовували для ухилянтів підроблені документи для перетину кордону. Схема передбачала оформлення чоловіків як “волонтерів”, що надавало їм право на виїзд за межі країни, проте всі документи були фальсифікованими.

Одеська область також не стала винятком: тут ексзаступник керівника державного морського порту та один із діючих працівників цього ж закладу продавали військовозобов’язаним підроблені довідки про інвалідність. Для створення таких документів залучали лікарів місцевої медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), що дозволяло переконливо “захистити” підроблену інвалідність перед військкоматом.

У Черкасах викрито рецидивіста, який видавав себе за військового і, за відповідну плату, обіцяв організувати для військовозобов’язаних “лікування” в лікарні. Чоловіки отримували підроблені діагнози важких хвороб, а на основі цих фіктивних документів вони отримували звільнення від мобілізації.

Організаторам незаконних схем висунуті обвинувачення за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил та інших військових формувань),

ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди службовою особою),

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон організованою групою),

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи приватного підприємства, здійснений групою осіб),

чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

У разі визнання вини, обвинуваченим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексну операцію провели спільно з Нацполіцією та за підтримки місцевих прокуратур, спеціалізованих підрозділів у сфері оборони на заході, сході, а також у центральній Україні.