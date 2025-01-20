Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли спробі вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я. Завдяки операції вдалося зупинити двох осіб, які планували вбивство посадовця найближчим часом. Зловмисників затримали "на гарячому" під час передачі грошей за купівлю вогнепальної зброї.

Про це повідомила пресслужба СБУ та Національної поліції.

Зазначається, що фігурантами виявились двоє жителів Київщини – 36-річний чоловік та 29-річна жінка.

Вони кілька місяців стежили за першим заступником Міністра, досліджували його розпорядок дня та маршрути пересування.

Для підготовки до злочину вони тривалий час тренувалися у приватному тирі, вдосконалюючи навички стрільби.

Згодом фігуранти розпочали пошуки постачальника зброї на чорному ринку, проте під час угоди з передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Також вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.