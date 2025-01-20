Про це повідомила пресслужба СБУ та Національної поліції.
Зазначається, що фігурантами виявились двоє жителів Київщини – 36-річний чоловік та 29-річна жінка.
Вони кілька місяців стежили за першим заступником Міністра, досліджували його розпорядок дня та маршрути пересування.
Для підготовки до злочину вони тривалий час тренувалися у приватному тирі, вдосконалюючи навички стрільби.
Згодом фігуранти розпочали пошуки постачальника зброї на чорному ринку, проте під час угоди з передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Також вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
- СБУ та Нацполіція протягом доби викрили нелегальний продаж зброї в 4-х регіонах України
- СБУ: Затримано п’ятьох осіб, які планували нелегальний продаж “трофейної” зброї в Україні
- СБУ викрила дніпропетровську компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії