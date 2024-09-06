Служба безпеки та Національна поліція затримали ще дві групи підпалювачів, які, за замовленням російських спецслужб, вчиняли підпали автомобілів Сил оборони в Києві та Хмельницькому.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затримані – чотири жителі різних регіонів України. Вони потрапили в поле зору агресора, коли шукали “легкий заробіток” у Телеграм-каналах. Згідно з інструкціями з Росії, зловмисники спочатку відстежували локації потенційних цілей і погоджували їх зі своїми російськими кураторами.

Після цього вони прибували на місця паркування службових автомобілів та підпалювали їх, використовуючи бензин і легкозаймисті суміші.

Зловмисники фіксували загоряння на камери телефонів і потім надсилали ці відео окупантам.

За наявними даними, російські куратори так і не заплатили підпалювачам за злочин.

Зокрема, у Києві “по гарячих слідах” затримано двох молодиків Донецької та Дніпропетровської областей, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань. До Києва вони приїхали “у пошуках заробітку”.

Спочатку вони будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на “легкі гроші”.

У Хмельницькому затримано ще двох підпалювачів, які намагалися знищити службовий позашляховик ЗСУ. Надалі вони планували продовжити серію злочинів на території західного регіону України.

Фігурантами виявилося двоє мешканців Вінницької області, які потягом прибули до Хмельницького, і для виконання підпалів оселилися у заздалегідь орендованій квартирі.

Обох фігурантів затримали “на гарячому”, коли вони фільмували як горить військове авто на камеру мобільного телефону.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.