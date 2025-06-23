СБУ запобігла замаху ФСБ на Дмитра Гордона: затримано агентів у Києві

Про це повідомили у пресслужбі СБУ

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про успішне запобігання новому замаху на відомого українського журналіста Дмитра Гордона. За інформацією відомства, організатором цього злочину виступала Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ).

У пресслужбі СБУ повідомили, що контррозвідка провела складну спецоперацію в Києві, в результаті якої було затримано чотири групи агентів російської спецслужби та їх координатора, які підозрюються у підготовці замаху на Гордона.

Згідно з даними слідства, ФСБ призначила винагороду у розмірі 400 тисяч доларів США за виконання цього завдання. Підготовку замаху доручили агенту, який діяв під прикриттям у столиці України.

Цим агентом виявився 36-річний громадянин Росії з Північного Кавказу, якого ФСБ “маршрутизувала” в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення, видаючи за політичного вигнанця. Для конспірації проти нього були сфабриковані кримінальні справи, і він був оголошений у розшук.

Після початку війни цей чоловік отримав завдання створити в Києві агентурні групи з вихідців з Північного Кавказу. Він знайшов однодумців, придбав кілька автомобілів, замаскував їх під таксі та обладнав прихованими відеореєстраторами.

Агенти, які керували цими автомобілями, шпигували за Гордоном, щоб дізнатися про його розпорядок дня, місця перебування та наявність охорони. За задумом ФСБ, після нападу кілер мав швидко втекти, позбутися засобів злочину та “залягти на дно”. Для цього резидент шукав мотоцикл.

Контррозвідка СБУ затримала підозрюваного резидента та інших агентів на етапі підготовки замаху.

Затриманим було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Всі вони наразі перебувають під вартою і можуть отримати до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

“У Дмитра Гордона дуже велика аудиторія. Його дивляться та дослухаються і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях України. Він висловлює проукраїнські погляди щиро і відверто, які ‘натягує’ росіянам на голови. Наш Гордон їх тригерить конкретно. Путінський режим вважає його головним пропагандистом України.” – Василь Малюк, очільник СБУ

Нагадаємо, що у вересні 2024 року СБУ вже нейтралізувала одну агентурну мережу ФСБ, яка також готувала теракти в Україні, включаючи замах на Дмитра Гордона.