У Харкові затримали шістьох колишніх посадовців проєктних інститутів України, яких підозрюють у роботі на "Росатом", що перебуває під санкціями. За даними слідства, вони допомагали під'єднати Запорізьку АЕС до "Росатома".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що підозрювані розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації російських атомних станцій.

“Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС. Також представники “Росатома” планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ“, — сказано у повідомленні.

В СБУ кажуть, що викрили дії інженерів на етапі підготовки проєктної документації. Тим самим українська спецслужба зірвала спроби “Росатома” отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій.

За даними слідства, основним фігурантом провадження є керівник проєктної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з рашистами через свого родича — власника російської компанії, яка виконує підряди “Росатома”. Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту. До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

За підозрою у пособництві державі-агресору харків’янам загрожує до 12 років позбавлення волі.