В Одесі затримано агента російських спецслужб, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що зловмисник, 63-річний одесит, був завербований дистанційно російською спецслужбою і погодився на співпрацю в обмін на гроші.

“Пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об’єднаної штурмової бригади Національної поліції “Лють”, які виконують завдання на південному фронті”, — йдеться у повідомленні.

Також окупанти планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп ППО.

Як зʼясували у СБУ, затриманий погодився на співпрацю з російськими спецслужбами в обмін на гроші

Він регулярно обходив місто під виглядом прогулянок і фотографував військові об’єкти для збору геолокацій. Розвіддані передавалися через електронну пошту.

Служба безпеки України задокументувала діяльність агента і затримала його “на гарячому” під час розвідки поблизу військового об’єкта. Під час обшуку в його помешканні були вилучені мобільний телефон і комп’ютерна техніка з доказами злочинної діяльності.