За матеріалами Служби безпеки України та Національної поліції арештоване майно на понад 1 млрд гривень колишнього народного депутата, довіреної особи президента-втікача Віктора Януковича, який підозрюється у фінансуванні терористичних угруповань Російської Федерації.

Про це повідомили у СБУ.

“Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Мова йде про банківські рахунки та 4 квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці, а також 7 авто преміум класу, серед яких Maybach”, — йдеться у повідомленні.

Фігурант був довіреною особою Януковича і входив до складу забороненої “Партії регіонів”.

За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни колишній народний депутат виїхав за кордон та організував оптове виробництво медпрепаратів для незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”. Для виробництва медикаментів ексдепутат задіяв підконтрольну йому фармкомпанію у тимчасово захопленій Горлівці Донецької області.

На підставі зібраних доказів слідчі Нацполіції повідомили фігурантам кримінального провадження про підозру за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму, вчинені організованою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Національна поліція повідомила, фігурант був народним депутатом у двох каденціях та перебував у першій двадцятці виборчого списку Партії регіонів.

“Зловмисники не тільки тісно співпрацюють з політичним керівництвом терористичної організації “ДНР” і забезпечують їх аптеки медикаментами, а й постачають знеболювальні для аптечок та військових шпиталів росіян під час повномасштабного вторгнення. За 2015 рік фігуранти сплатили понад 2 мільйони рублів в російський бюджет”, — зауважили в поліції.

Сам колишній депутат виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення, двоє його поплічників перебувають на тимчасово захоплених росіянами територіях і керують його нелегальним бізнесом. Усі вони оголошені в розшук.

Третього спільника правоохоронці викрили в Києві — саме він перереєстровував фармацевтичний бізнес довіреної особи Януковича в Горлівці за російським законодавством.