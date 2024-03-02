Як пише видання, посилаючись на бригадного генерала військової контррозвідки СБУ Івана Лукашевича, у 2024 році на кораблі та мости рф полюватимуть морські дрони Sea Baby з покращеними характеристиками.

Повідомляється, що покращені морські дрони можуть нести заряд до 860 кг, а дальність їхнього використання зросла до 950 км. Окрім того, дрони СБУ стали багаторазовими: це здешевить їхню ціну та підвищить ефективність.

Варто наголосити, що за допомогою морських дронів, СБУ було здійснено операцію з підриву Кримського мосту, а також було уражено 11 кораблів рф. Що в свою чергу, дозволило відвести російський флот у порти базування.