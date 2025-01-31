Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення державної таємниці, після публікації матеріалу "Української правди", у якому йшлося про слова керівника ГУР МО Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді.

Про це повідомили у СБУ, передає “Українська правда”.

Зазначається, провадження було відкрито 28 січня за статтею ч.2 ст.328 Кримінального кодексу України. Відповідне розслідування стосується осіб, яким ці відомості були передані під час засідання з грифом таємно.

Головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва зазначила, що “Українська правда” діє в межах закону і суворо дотримується професійних стандартів журналістики.

“Ми діємо в межах закону та суворо дотримуємось професійних стандартів журналістики. УП, як і завжди, стоїть на захисті своїх джерел інформації, що гарантується чинним законодавством України та міжнародними нормами права. Свобода слова та доступ громадян до інформації є ключовими цінностями демократичного суспільства. “Українська правда” залишається вірною своїм принципам, і надалі, продовжить доброчесно та відповідально виконувати свою роботу”, — наголосила Мусаєва.

Нагадаємо, у матеріалі йшлося, що під час закритої зустрічі парламентарів і представників Сил оборони Кирило Буданов нібито заявив, що якщо до літа не відбудуться серйозні переговори, то можуть початися процеси, які становитимуть загрозу для існування України.

“Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України”, – цитує УП свого співрозмовника.

ГУР МО спростувало інформацію, оприлюднену в ЗМІ, заперечивши нібито висловлені слова керівника відомства.