Як повідомляє пресслужба СБУ, за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки відкрито кримінальне провадження згідно ст. 359 ККУ.

” Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин.”, — коментар пресслужби СБУ

Заначимо, що раніше було оприлюднено відео, на якому співробітники редакції «Bihus.Info» домовляються про наркотики, а потім вживають їх у заміському комплексі відпочинку. Після чого в «Bihus.Info» заявили, що проведуть кадрові чистки, а трохи пізніше повідомили, що мають намір встановити хто саме незаконно стежив за командою останні декілька місяців.