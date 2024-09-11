Слідчі СБУ встановили маршрут ракети, за допомогою якої Росія в липні здійснила удар по лікарні «Охматдит».

Про це сказав заступник голови СБУ Сергій Наумюк під час міжнародної конференції «Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти»

За його словами, лікарню атакували ракетою Х-101 із серійним номером 3152637961012, виготовленою після 2021 року конструкторським бюро «Радуга».

“Встановлено, що пуск ракети Х-101 відбувся о 9:15 на території Саратовської області РФ, на віддаленні від держкордону України, за 599 кілометрів, з літака Ту-95МС, який того ж дня о 6:30 піднявся з військового аеродрому поблизу населеного пункту Оленегорськ Мурманської області РФ”, — зазначив Наумюк.

Він додав, що ракета увійшла в повітряний простір України в районі Чернігівської області, після чого, досягнувши Конотопа, повернула праворуч, змінила курс і попрямувала на Київ, де влучила в дитячу лікарню.

“Ця траєкторія польоту ракети свідчить про програмування ворогом, у цьому випадку – Головним обчислювальним центром Генштабу ЗС РФ, її політного завдання таким чином, щоб ракета могла максимально безпечно обійти українські системи ППО та влучити у задану ціль”, — пояснив заступник голови СБУ.

Також Наумюк повідомив, що під час розслідування зібрано вагомі докази причетності військовослужбовців 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії Дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ до цього злочину.