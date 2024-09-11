Про це сказав заступник голови СБУ Сергій Наумюк під час міжнародної конференції «Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти»
За його словами, лікарню атакували ракетою Х-101 із серійним номером 3152637961012, виготовленою після 2021 року конструкторським бюро «Радуга».
“Встановлено, що пуск ракети Х-101 відбувся о 9:15 на території Саратовської області РФ, на віддаленні від держкордону України, за 599 кілометрів, з літака Ту-95МС, який того ж дня о 6:30 піднявся з військового аеродрому поблизу населеного пункту Оленегорськ Мурманської області РФ”, — зазначив Наумюк.
Він додав, що ракета увійшла в повітряний простір України в районі Чернігівської області, після чого, досягнувши Конотопа, повернула праворуч, змінила курс і попрямувала на Київ, де влучила в дитячу лікарню.
“Ця траєкторія польоту ракети свідчить про програмування ворогом, у цьому випадку – Головним обчислювальним центром Генштабу ЗС РФ, її політного завдання таким чином, щоб ракета могла максимально безпечно обійти українські системи ППО та влучити у задану ціль”, — пояснив заступник голови СБУ.
Також Наумюк повідомив, що під час розслідування зібрано вагомі докази причетності військовослужбовців 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії Дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ до цього злочину.
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