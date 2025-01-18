Про це повідомляє СБУ.
За її інформацією, на Дніпропетровщині викрили підприємство, котре допомагало Росії будувати лабораторії, в яких ворог розробляє ядерну зброю.
За даними слідства, до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів.
Встановлено, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до Росії масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі.
Окупанти використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень.
На його базі рашисти розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.
Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам.
За даними слідства, фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.
Під час обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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