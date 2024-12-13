Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну операцію в Харкові, у ході якої було викрито нову схему російських спецслужб. За її допомогою неповнолітніх українців залучали до виконання диверсійних завдань під виглядом "квест-ігор".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час спецоперації вдалося затримати дві групи, які діяли окремо одна від одної. До їхнього складу входили діти віком 15 і 16 років. За інформацією правоохоронців, підлітки виконували завдання ФСБ, спрямовані на розвідку, коригування ударів та організацію підпалів.

“За “правилами квест-гри” діти отримували від ФСБ геолокації, після чого їхнім завданням було добратися до точки, зробити фото та відео потрібного об’єкта, а також надати короткий опис місцевості”, – повідомили в СБУ.

Зібрану інформацію кожна група передавала спільному куратору через анонімні чати. Надалі ці дані використовувалися російськими військовими для завдання ударів по Харкову.

Правоохоронці затримали неповнолітніх учасників мережі безпосередньо під час фотографування об’єктів протиповітряної оборони міста.

Крім того, у процесі розслідування було з’ясовано, що дітям також доручали підпали трансформаторів, які забезпечують роботу залізничної інфраструктури для транспортування військової техніки до східного фронту.

“Слідчі СБУ вже повідомили організатору однієї з ворожих груп про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення”, – зазначили у службі.

Розслідування також встановило особу зв’язкового агентурних груп. Ним виявився співробітник поліції Краснодарського краю РФ, який тісно співпрацює з ФСБ. Йому готують заочну підозру за тією ж статтею КК України.

Операцію проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та Департаменту військової контррозвідки СБУ за підтримки Харківської обласної прокуратури. Наразі триває робота над притягненням до відповідальності всіх причетних до злочинної мережі.