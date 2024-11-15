Служба безпеки України разом із військовою контррозвідкою та за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримали агента російської воєнної розвідки, який виявився підполковником, командиром одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадника завербували ще до початку широкомасштабної війни. У 2024 році російські куратори активували його, доручивши збір і передачу інформації про бойові операції українських спецпризначенців на південних напрямках.

“Найбільше ворога цікавили дані про маршрути і цілі диверсійно-розвідувальних рейдів наших бійців у тилу”, – зазначили в СБУ.

Завдяки своєму становищу у Збройних Силах шпигун отримував доступ до засекреченої інформації про озброєння, переміщення і завдання українських підрозділів. Росіяни планували використати ці дані для ліквідації українських військових.

У результаті спецоперації СБУ зібрала доказову базу, задокументувала злочинні дії агента та затримала його. У нього вилучили конспіративні засоби зв’язку, техніку і носії інформації.

Підполковника звинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили за координації СБУ та підтримки Одеського управління служби і прокуратури.