Як повідомляє СБУ, в ході слідства, виявлено записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони. Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.

Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку.

При обшуках у фігуранта справи було виявлено спеціальний технічний засіб незаконного стеження та майже 300 необлікованих набоїв.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.