Служба безпеки України зібрала доказову базу на топ-менеджмент одного з українських будівельних холдингів, які займалися будівництвом судноремонтного заводу для російських військових кораблів.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, організована група на чолі з власником холдингу уклала з російськими замовниками шість контрактів на загальну суму близько 100 мільярдів рублів.

Контракти передбачали будівництво судноремонтного заводу для технічного обслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління ФСБ Росії, а також реалізацію проєктів для московського метрополітену.

“Крім цього, за наявними даними, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Розслідування встановило, що російська “філія” холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора. Щоб приховати свою діяльність, фігуранти діяли через офшорні компанії.

Під час обшуків у Києві було вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, що підтверджують незаконну діяльність, а також злитки золота і майже 700 тисяч доларів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом основним фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

▪ директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).

Розслідування триває, винним загрожує до 12 років ув’язнення.