Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 21 січня.
Експертиза встановила, що форма, придбана за державні кошти, була виготовлена з використанням фурнітури, яка не відповідає технічним умовам. Зокрема, матеріали мали нижчий клас зносостійкості, що унеможливлює надійне закріплення захисної амуніції, зброї та боєприпасів. Це створює реальну загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців на передовій.
Під час обшуків у домівках фігурантів було вилучено комерційну документацію та жорсткий диск із доказами злочинної діяльності.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.
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