У Києві Служба безпеки України викрила двох засновників приватної компанії, які протягом березня-жовтня 2023 року постачили до підрозділів Національної гвардії 30 тисяч комплектів військової форми неналежної якості. Загальна вартість поставок становила 28,7 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 21 січня.

Експертиза встановила, що форма, придбана за державні кошти, була виготовлена з використанням фурнітури, яка не відповідає технічним умовам. Зокрема, матеріали мали нижчий клас зносостійкості, що унеможливлює надійне закріплення захисної амуніції, зброї та боєприпасів. Це створює реальну загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців на передовій.

Під час обшуків у домівках фігурантів було вилучено комерційну документацію та жорсткий диск із доказами злочинної діяльності.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.