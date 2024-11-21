Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агенток російської воєнної розвідки, які готували ракетні та дронові удари по північних областях України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Жінки, мешканки Прилуцького району, діяли за завданням ГРУ, передаючи координати українських військових об’єктів.

“Зловмисниці вступили в контакт із російськими кураторами через Телеграм-канали, шукаючи швидкого заробітку”, – повідомили у пресслужбі.

Для прикриття своєї діяльності вони спілкувалися з окупантами через акаунти, оформлені на їхніх родичів. Розслідування встановило, що жінки планували встановлювати приховані камери поблизу місць дислокації українських військових, аби записувати їхні дії на флешносії.

“Серед їхніх завдань було виявлення маршрутів переміщення мобільних вогневих груп, що відповідають за повітряну безпеку північних регіонів”, – зазначили в СБУ.

Контррозвідка вчасно викрила агенток, не дозволивши їм реалізувати свої плани зі встановлення обладнання. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Обох затриманих було повідомлено про підозру за статтею 111 частини 2 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію провела СБУ Чернігівської області під керівництвом обласної прокуратури. Затримані перебувають під вартою, слідчі дії тривають.