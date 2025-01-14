Про це повідомила Служба безпеки України у вівторок, 14 січня.

За інформацією СБУ, організатором злочинної схеми виявився колишній заступник голови Харківської обласної ради, який на той час був депутатом облради, а зараз переховується за кордоном.

У квітні 2022 року підозрюваний організував схему, яка полягала у безоплатному отриманні електроенергії “Укренерго” та її подальшому продажі кінцевим споживачам.

До оборудки залучили двох спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка займається торгівлею енергоносіями. Вони створили три фіктивні фірми, які отримували електроенергію з Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та продавали її споживачам, не оплачуючи ресурси “Укренерго”.

Отримані кошти фігуранти виводили в тінь через афілійовані компанії, а далі переводили на рахунки фірми, зареєстрованої на Балканах.

Директор київської компанії отримав підозру за ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України, йому обирають запобіжний захід.

Колишньому депутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, повідомлено про підозру заочно. Їх дії кваліфіковані за ч.3, 5 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 ККУ.