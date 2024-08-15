Служба безпеки та Нацполіція виявили та заблокували схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для закупівлі безпілотних літальних апаратів для Сил оборони.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

На початку року підприємець виграв тендер на постачання 1 тисячі FPV-дронів для ЗСУ на суму 16,4 млн грн. Власник компанії-виробника, за даними слідства, привласнив майже третину цієї суми, встановивши на дрони низькоякісне навігаційне обладнання, що не відповідало заявленим вимогам.

Це дозволило йому знизити вартість виробництва дронів і привласнити отриману різницю, яка становила від 4 до 7,5 тис. грн на кожен безпілотник.

Після аудиту та експертизи правоохоронці виявили додаткові докази злочинної діяльності підприємця.

Особа підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 КК України, вчиненому групою осіб під час воєнного стану.

Вирішується питання про запобіжний захід, підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення обставин злочину.