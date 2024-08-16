Про це повідомило СБУ.
Служба безпеки України зафіксувала підривну діяльність клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП), настоятеля храму в Корсунь-Шевченківському благочинні.
Він виправдовував війну Росії проти України, закликав мешканців не чинити опір агресії та виїжджати за кордон. Клірик також розповсюджував відео, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і дискредитував українське військово-політичне керівництво.
Фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора, за що йому повідомлено про підозру у злочинних діях, пов’язаних з виправдовуванням агресії РФ проти України.
Служба безпеки провела експертизу, яка підтвердила ці факти. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ 8 кліриків Черкаської єпархії УПЦ (МП) отримали підозри за підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди. Триває розслідування.
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