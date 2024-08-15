Про це пише Суспільне.

На Курщині відбулося масове взяття в полон російських військових, яке стало можливим завдяки спецоперації воїнів ЦСО «А» СБУ.

Вони захопили укріплений ротний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для особового складу. Противник не планував здаватися, оскільки мав достатньо провізії та боєприпасів.

Спецпризначенці ЦСО А СБУ захопили 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу «Ахмат» у Курській області.

Полонені росіяни висловили бажання бути обміняними на бійців «Азову», які знаходяться в російському полоні. Експерти вважають, що ці військові, включаючи офіцерів ФСБ, ГРУ та кадирівців, можуть стати цінним обмінним фондом для України.