Про це повідомив глава Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади.

Він розповів, що українська спецслужба у середу, 10 квітня, запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

“Місцевий мешканець, негідник, який нами був затриманий 10 квітня, організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна”, — зазначив очільник СБУ.

За його словами, із глибини 12 кілометрів ворог запустив новий зразок ворожого FPV-дрона, в той час, як сам фігурант на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці очільника ОВА.

“Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, завдяки нашим РЕБам, посаджений своєчасно”, — зазначив голова СБУ.

Малюк також додав, що окрім цього інциденту було ще 12 подібних “епізодів”, які включають роботу ворога “і по військових, і по ОПК, і в цілому по обстановці всередині Херсонської області”.

Очільник Служби безпеки повідомив, що відомство постійно протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, локації підприємств ОПК.

“Серед крайніх реалізації затриманий агент ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари. Разом з колегами з внутрішньої безпеки Нацполіції затримали колишнього міліціонера на Запоріжжі, який працював дуже тісно по об’єктах ОПК. Затримано декількох співробітників “Укрзалізниці” які надавали інформацію ворогу, щодо логістичних переміщень зброї й засобів ураження. За минулий рік виявлено та задокументовано 47 агентурних мереж. Всі ці негідники затримані”, — зазначив Малюк.