Служба безпеки України затримала інженера з Одеської області, якого підозрюють у співпраці з Росією. За даними слідства, чоловік влаштувався на оборонний завод з метою викрадення секретних розробок, які використовуються Збройними силами України.

Затриманому 47 років. Як повідомляє СБУ, він отримав завдання від російських спецслужб здобути конфіденційну документацію, що стосується виготовлення комплектуючих для сучасної військової техніки. Для реалізації цього плану він працював на підприємстві, яке виконує оборонні замовлення.

З моменту свого приходу на завод інженер намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем виробництва запчастин для колісних машин. Він використовував свої професійні обов’язки як прикриття та намагався швидко завоювати довіру колег, які безпосередньо залучені до виробничого процесу. Встановлено, що затриманий також виконував функції коригувальника.

Під час обшуків, проведених СБУ, були вилучені фотографії технічної документації, яку він планував передати російським спецслужбам, а також інші докази його протиправної діяльності. Крім того, чоловік намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони та радіолокаційні станції.

Затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада. Наразі він перебуває під вартою, і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.