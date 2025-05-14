Служба безпеки України (СБУ) затримала чотирьох осіб у різних регіонах країни за підозрою у виправдовуванні агресії Росії проти України та закликах до окупації. Цю інформацію оприлюднила пресслужба СБУ.

Згідно з даними відомства, всі затримані активно поширювали в інтернеті пропагандистські матеріали, які заперечували воєнні злочини російських військ і виправдовували їхні дії. Наприклад, у Києві правоохоронці затримали 24-річного безробітного чоловіка, який, за інформацією СБУ, на замовлення Федеральної служби безпеки Росії розповсюджував листівки з кремлівською пропагандою.

Цей чоловік отримав електронний макет листівок із QR-кодом, що вів до антиукраїнської спільноти в інтернеті. Його затримали під час замовлення друку першої партії у 900 примірників.

У Чернігові затримали 41-річну секретарку місцевого суду, яка закликала російську армію до масованих обстрілів українських міст, зокрема цивільної інфраструктури, про що вона регулярно говорила у телефонних розмовах із знайомими в Росії.

У Харкові СБУ викрила 56-річного чоловіка, який створив канал на російській відеоплатформі Rutube для закликів до захоплення регіону та адміністрував Telegram-канал, що популяризував окупаційні угруповання і дискредитував Збройні сили України.

На Вінниччині затримали 60-річного жителя Гайсинського району, який у забороненій соціальній мережі «Однокласники» поширював дописи на підтримку окупації східних областей України.

СБУ провела судово-лінгвістичні експертизи, які підтвердили інформаційно-підривну діяльність затриманих на користь Росії. Наразі їм висунуто підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за виправдовування збройної агресії, публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державних кордонів.

Всі підозрювані наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, а також прокуратур Київської, Вінницької та Чернігівської областей тривають комплексні заходи для викриття та припинення подібних протиправних дій.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань веде розслідування понад 2,5 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки України, з яких більше тисячі вже передані до суду.